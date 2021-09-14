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13:37 14.09.2021

В Одессе начались совместные военные учения Украины и стран НАТО по противодействию гибридным угрозам для критической инфраструктуры в Черном море

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В Одессе начались совместные военные учения Украины и стран НАТО по противодействию гибридным угрозам для критической инфраструктуры в Черном море

В Одессе начались совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО "Нерушимая устойчивость" по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе, которые будут продолжаться до конца недели, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Отмечается, что проведение учений является составной частью одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решения министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе.

"Учения проводятся Кабинетом министров Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США в рамках Платформы Украина-НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что цель учений - развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования за счет усиления межведомственной и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности.

"К участию в учениях будут привлекаться органы сектора безопасности и обороны Украины, учреждения, осуществляющие координацию кризисного управления, а также операторы энергетической и другой критической инфраструктуры", - резюмируют в СНБО.

Теги: #черное_море #угроза #снбо #учения #нато
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