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13:32 14.09.2021

В Украине ожидается сухая погода, местами туман

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В Украине ожидается сухая погода, местами туман

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплый воздух; поле повышенного атмосферного давления обусловит сухую погоду.

Как сообщают в Укргидрометцентре, в среду, 15 сентября, в Украине без осадков. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°; днем 18-23°, на Закарпатье до 26° (на высокогорье Карпат 13-15°); в южной части страны ночью 12-17°, днем 23-27°.

В Киеве в среду без осадков, температура ночью 9-11°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 сентября самая высокая температура днем (+30,0°) в 1903 году, самая низкая ночью (+1,8°) в 1925 году.

В четверг, 16 сентября, в Украине без осадков. Ветер северный, на западе страны - южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° (в северных, центральных и восточных областях местами 4-9° тепла), на побережье морей 13-16°; днём 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье 23-27°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 19-21°.

Утром 14 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 19-21°, в Днепре вблизи Киева - 18°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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