На территории столичного колледжа не обнаружили никаких опасных устройств – полиция

В Киеве полиция проверила сообщение о минировании колледжа, взрывоопасные устройства не обнаружены.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате обследования здания и прилегающей территории правоохранители не обнаружили никаких опасных устройств. Учебный процесс восстановлен и продолжается в обычном режиме.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские продолжают проверку и устанавливают лицо, причастное к совершению указанного преступления.

Как сообщалось, около 8:30 в полицию поступила информация о минировании столичного колледжа, расположенного в переулке Звездном, что в Подольском районе столицы. Из учебного заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых студенты, учителя и другие работники.