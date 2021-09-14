События

13:22 14.09.2021

На территории столичного колледжа не обнаружили никаких опасных устройств – полиция

1 мин читать
На территории столичного колледжа не обнаружили никаких опасных устройств – полиция

В Киеве полиция проверила сообщение о минировании колледжа, взрывоопасные устройства не обнаружены.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате обследования здания и прилегающей территории правоохранители не обнаружили никаких опасных устройств. Учебный процесс восстановлен и продолжается в обычном режиме.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские продолжают проверку и устанавливают лицо, причастное к совершению указанного преступления.

Как сообщалось, около 8:30 в полицию поступила информация о минировании столичного колледжа, расположенного в переулке Звездном, что в Подольском районе столицы. Из учебного заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых студенты, учителя и другие работники.

Теги: #киев #минирование #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:45 14.09.2021
В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании колледжа, эвакуированы более 100 человек

В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании колледжа, эвакуированы более 100 человек

11:18 14.09.2021
В Одессе "заминировали" здания трех судов - полиция

В Одессе "заминировали" здания трех судов - полиция

05:16 14.09.2021
В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

03:46 14.09.2021
Метро в Киеве будет работать на час дольше в ночь на среду из-за футбола, но три станции могут закрывать на вход

Метро в Киеве будет работать на час дольше в ночь на среду из-за футбола, но три станции могут закрывать на вход

19:13 13.09.2021
В Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа, полиция открыла дело

В Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа, полиция открыла дело

01:02 13.09.2021
В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с автомобилем полиции, патрульные госпитализированы

В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с автомобилем полиции, патрульные госпитализированы

22:02 12.09.2021
В Киеве пьяный водитель стал причиной масштабного ДТП с участием восьми автомобилей, пять человек госпитализированы

В Киеве пьяный водитель стал причиной масштабного ДТП с участием восьми автомобилей, пять человек госпитализированы

21:30 12.09.2021
Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в Киеве

Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в Киеве

06:54 12.09.2021
В воскресенье в Киеве состоится пробег "Киевская Десятка – 2021", ограничат движение на нескольких улицах столицы

В воскресенье в Киеве состоится пробег "Киевская Десятка – 2021", ограничат движение на нескольких улицах столицы

20:45 11.09.2021
В воскресенье с 4:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту в Киеве

В воскресенье с 4:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одессе начались совместные военные учения Украины и стран НАТО по противодействию гибридным угрозам для критической инфраструктуры в Черном море

ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

В Украине за сутки зафиксировано 3332 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 1404 человек, 97 умерло

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

УИНП создал видеоколлекцию воспоминаний об оккупации Крыма

В Одессе начались совместные военные учения Украины и стран НАТО по противодействию гибридным угрозам для критической инфраструктуры в Черном море

В Украине ожидается сухая погода, местами туман

ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

Зарплата директора БЭБ составит около 120-130 тыс. грн в месяц - Мельник

Коренные жители Новой Зеландии выступают за переименование страны

Республиканцы в Сенате США грозят подвесить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

Кулеба: Украине нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю

Путин на самоизоляции, но абсолютно здоров - Песков

Шмыгаль: мы не планируем вводить обязательную вакцинацию, но можем обязать вакцинироваться коллективы школ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА