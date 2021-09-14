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13:17 14.09.2021

ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

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ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

Командование Вооруженных сил Российской Федерации наращивает боевые возможности оперативной группировки кадровых российских военных, находящихся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины во вторник.

Отмечается, что, в частности, в оккупационных соединениях и частях предусмотрено проведение сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями, комплексные тактические занятия по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.

"В то же время оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирование огня", - резюмируют в ГУР.

 

Теги: #всу #оос #минобороны #донбасс
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