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13:03 14.09.2021

Республиканцы в Сенате США грозят подвесить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

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Республиканцы в Сенате США грозят подвесить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

Двое сенаторов-республиканцев угрожают задержать на неопределенный срок назначения в руководстве министерства финансов США, если администрация американского президента Джо Байдена не пойдет на введение санкций против Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2", пишет газета The Wall Street Journal.

Сенаторы Пэт Туми (Пенсильвания) и Тед Круз (Техас) заявили, что готовы поддержать кандидатов на руководящие должности в Минфине, если ведомство введет санкции против принадлежащей "Газпрому" Nord Stream 2 AG. Речь идет о пяти назначениях в Минфине, в том числе заполнении постов руководителей, отвечающих за санкции и финансирование антитеррористической деятельности.

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции
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