Республиканцы в Сенате США грозят подвесить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

Двое сенаторов-республиканцев угрожают задержать на неопределенный срок назначения в руководстве министерства финансов США, если администрация американского президента Джо Байдена не пойдет на введение санкций против Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2", пишет газета The Wall Street Journal.

Сенаторы Пэт Туми (Пенсильвания) и Тед Круз (Техас) заявили, что готовы поддержать кандидатов на руководящие должности в Минфине, если ведомство введет санкции против принадлежащей "Газпрому" Nord Stream 2 AG. Речь идет о пяти назначениях в Минфине, в том числе заполнении постов руководителей, отвечающих за санкции и финансирование антитеррористической деятельности.