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12:38 14.09.2021

Кулеба: Украине нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю

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Кулеба: Украине нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю

Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя, а это означает, что ей нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"40-летний (Кулеба - ИФ) говорит, что Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя. По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе это означает, что нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю: "Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что у нас есть, чтобы выжить", - говорится в опубликованной в понедельник статье The Independent, где цитируются слова Кулебы.

Кулеба подчеркнул, что Украина не верит обещаниям Запада, поскольку извлекла ряд горьких уроков, что они, скорее всего, не будут выполнены.

"Эта страна извлекла ряд горьких уроков, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", - пояснил министр.

По его словам, Россия пытается "окружить" Украину.

"Разговаривая с The Independent в Киеве через день после того, как его президент предупредил о полномасштабной войне, Кулеба сказал, что, по его мнению, Россия пытается "окружить" Украину", - указывается в статье.

Кроме того, глава МИД обратил внимание на то, что Украина сейчас имеет проблему, поскольку недостаточно инвестировала в границу, из-за чего является уязвимой для проникновения подрывных групп или мигрантов из Беларуси.

"Откровенно говоря, у нас сейчас проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в границу. Теперь мы смотрим на нее и видим в ней идеальную уязвимость для подрывных групп или мигрантов, которых Лукашенко может захотеть отправить (в Украину - ИФ)", - цитирует слова Кулебы издание.

 

Теги: #кулеба #война #мид
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