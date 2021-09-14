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12:13 14.09.2021

Шмыгаль: мы не планируем вводить обязательную вакцинацию, но можем обязать вакцинироваться коллективы школ

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Шмыгаль: мы не планируем вводить обязательную вакцинацию, но можем обязать вакцинироваться коллективы школ

Украина не планирует вводить индивидуальную обязательную вакцинацию от COVID-19, но может быть принято решение об обязательной вакцинации коллективов учебных учреждений, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но можем ввести обязанность быть вакцинированными для коллективов учебных заведений", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Шмыгаль подчеркнул, что "этого требуют родители (учеников - ИФ)".

"Есть много примеров, когда родительские коллективы сами берут инициативу в свои руки и спрашивают директоров школ, какой процент учителей провакцинирован, они беспокоятся о здоровье своих детей", - сказал он.

Теги: #шмыгаль #вакцинация #коронавирус
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