Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что транспорт во время ужесточения карантинных мероприятий закрывать не планируется.

"Закрывать (общественный транспорт - ИФ) на данный момент мы не планируем (...) Адаптивный карантин остается адаптивным так, как он и был", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что к коллективам перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования.

Что касается пассажиров, как отметил Шмыгаль, будет продолжать действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

"В общественном транспорте требовать сертификаты нецелесообразно", - подчеркнул премьер.