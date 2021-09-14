Шмигаль допускает проведение кампании по ревакцинации от COVID-19 в 2022 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает проведение кампании по ревакцинации от коронавирусной болезни в 2022 году.

"Почему важно всем вакцинироваться до конца года. В следующем году вероятно возможна ревакцинация. Возможно. Все страны к этому готовятся. Неизвестно, какие штаммы будут появляться, как себя будет вести вирус. Совмещение вакцинации и ревакцинации очень не желательно, так как это будет сбивать некий ритм", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Премьер уверен, что с действующим темпом, до конца года получиться вакцинировать большинство взрослого населения.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, 14 сентября Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению № 1236 и внедрил "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта для украинцев, содержащие информацию о полной или частичной вакцинации, согласно которым для всех привитых будут действовать привилегии.