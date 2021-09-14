Шмыгаль поручил Минкультуры изучить вопрос о передаче костела Св.Николая в Киеве римско-католической общине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине.

"Было мое комплексное поручение, и там среди других мероприятий был пункт с поручением министру культуры проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, как и вопрос дальнейшей комплексной реставрации костела.

Как сообщалось, 18 августа 2020 года президент Украины издал указ о реализации проекта "Дом музыки" и решении вопроса его размещения. 16 сентября 2020 года Кабинет министров Украины поручил Министерству культуры и информационной политики обеспечить до конца 2023 года реализацию Дома музыки, перемещении туда ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", а также передачу в постоянное бесплатное пользование прихода здание костела св. Николая.

Вечером 3 сентября 2021 г. в костеле возник пожар. Огонь повредил орган (восстановлению не подлежит), внутреннюю отделку костела.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что на восстановление храма, по предварительным оценкам, понадобится не менее 75 млн грн. По его словам, средства, которые перечисляют представители бизнеса, пойдут именно на противоаварийные работы. Предполагается, что они начнутся в середине октября.

7 сентября Киевско-Житомирский диоцез Римско-католической церкви в Украине призвал немедленно передать пострадавший в пожаре костел Святого Николая по ул. Большой Васильковской, 75 в Киеве в управление прихода.