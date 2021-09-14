События

11:48 14.09.2021

Шмыгаль поручил Минкультуры изучить вопрос о передаче костела Св.Николая в Киеве римско-католической общине

2 мин читать
Шмыгаль поручил Минкультуры изучить вопрос о передаче костела Св.Николая в Киеве римско-католической общине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине.

"Было мое комплексное поручение, и там среди других мероприятий был пункт с поручением министру культуры проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, как и вопрос дальнейшей комплексной реставрации костела.

Как сообщалось, 18 августа 2020 года президент Украины издал указ о реализации проекта "Дом музыки" и решении вопроса его размещения. 16 сентября 2020 года Кабинет министров Украины поручил Министерству культуры и информационной политики обеспечить до конца 2023 года реализацию Дома музыки, перемещении туда ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", а также передачу в постоянное бесплатное пользование прихода здание костела св. Николая.

Вечером 3 сентября 2021 г. в костеле возник пожар. Огонь повредил орган (восстановлению не подлежит), внутреннюю отделку костела.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что на восстановление храма, по предварительным оценкам, понадобится не менее 75 млн грн. По его словам, средства, которые перечисляют представители бизнеса, пойдут именно на противоаварийные работы. Предполагается, что они начнутся в середине октября.

7 сентября Киевско-Житомирский диоцез Римско-католической церкви в Украине призвал немедленно передать пострадавший в пожаре костел Святого Николая по ул. Большой Васильковской, 75 в Киеве в управление прихода.

Теги: #шмыгаль #костел #церковь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 14.09.2021
Шмыгаль заявляет об отсутствии оснований для роста цен на тепло и горячую воду для населения

Шмыгаль заявляет об отсутствии оснований для роста цен на тепло и горячую воду для населения

12:31 14.09.2021
Шмыгаль: двойное гражданство должно быть - это признак цивилизованных стран

Шмыгаль: двойное гражданство должно быть - это признак цивилизованных стран

12:18 14.09.2021
Украина ожидает EUR600 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в ноябре после сигнала от МВФ - премьер

Украина ожидает EUR600 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в ноябре после сигнала от МВФ - премьер

12:13 14.09.2021
Шмыгаль: мы не планируем вводить обязательную вакцинацию, но можем обязать вакцинироваться коллективы школ

Шмыгаль: мы не планируем вводить обязательную вакцинацию, но можем обязать вакцинироваться коллективы школ

12:00 14.09.2021
Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

11:56 14.09.2021
Шмигаль допускает проведение кампании по ревакцинации от COVID-19 в 2022 году

Шмигаль допускает проведение кампании по ревакцинации от COVID-19 в 2022 году

11:40 14.09.2021
Украина ожидает $750 млн 2-го транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - декабре

Украина ожидает $750 млн 2-го транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - декабре

11:28 14.09.2021
Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

22:09 10.09.2021
Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел Св. Николая

Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел Св. Николая

17:48 09.09.2021
Шмыгаль обсудил с премьером Польши увеличение квоты авторазрешений для украинских перевозчиков

Шмыгаль обсудил с премьером Польши увеличение квоты авторазрешений для украинских перевозчиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

В Украине за сутки зафиксировано 3332 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 1404 человек, 97 умерло

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб

Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ ноту протеста касательно обстрелов российскими наемниками 12 и 13 сентября на Донбассе

Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: Украине нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю

Путин на самоизоляции, но абсолютно здоров - Песков

В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании колледжа, эвакуированы более 100 человек

Директор Бюро экономической безопасности считает реалистичным запуск БЭБ до конца ноября

В Одессе "заминировали" здания трех судов - полиция

Разоблачена преступная группировка, требовавшая деньги за удаление ложной информации о политиках и бизнесменах - Нацполиция

Таран и гендиректор Baykar Makina обсудили возможность размещения производства турецких беспилотных комплексов в Украине

Прокуратура разоблачила схему закупки некачественной продукции для "Укрзализныци" на 25 млн грн

Сооснователь Apple Стив Возняк создал собственную космическую компанию

Иран уже через месяц может создать достаточное количество материала для производства одной ядерной боеголовки - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА