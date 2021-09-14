В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании колледжа, эвакуированы более 100 человек

Киевские полицейские проверяют информацию о минировании учебного заведения в Подольском районе столицы, были эвакуированы более 100 человек.

"Сегодня около 8:30 в полицию поступила информация о минировании столичного колледжа, расположенного в переулке Звездном, что в Подольском районе столицы. Для проверки на место происшествия выехали полицейские и представители всех профильных служб", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Из учебного заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых студенты, учителя и другие работники.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники вместе с кинологами и служебными собаками, которые тщательно осматривают помещения здания и прилегающую территорию на предмет обнаружения взрывных устройств или других опасных предметов.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. По результатам проверки будет решен вопрос о правовой квалификации.