Директор Бюро экономической безопасности считает реалистичным запуск БЭБ до конца ноября
Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник, которого Кабмин назначил на эту должность 20 августа текущего года, считает реалистичным запустить новый орган к концу ноября.
"Мы считаем это реальным - запустить БЭБ до конца ноября", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.
Мельник уточнил, что по его расчетам запуск Бюро может потребовать как минимум три-четыре месяца, что, впрочем, меньше по сравнению с запуском таких новых органов, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР).
Он пояснил, что для запуска БЭБ необходимо обеспечить как минимум 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в центральный аппарат, по 10-20 специалистов по каждому направлению.
"Сейчас мы готовимся объявить конкурсы, это будут должности категории "Б" и "В" (больше даже "В"), то есть среднее звено", – отметил Мельник.