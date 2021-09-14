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11:18 14.09.2021

В Одессе "заминировали" здания трех судов - полиция

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В Одессе "заминировали" здания трех судов - полиция

Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в трех судах Одессы, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"В полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания Киевского районного суда на улице Варненской, Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко и Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Для проверки указанной информации на места происшествий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Теги: #полиция #суд #одесса #минирование
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Интерфакс-Украина
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