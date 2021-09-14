Прокуратура разоблачила схему закупки некачественной продукции для "Укрзализныци" на 25 млн грн

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Киева был проведен ряд санкционированных действий в уголовном производстве по факту растраты государственных средств должностными лицами регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" при проведении закупки по поставке прокладок для рельсовых путей.

"Как установлено следствием, предприятие-поставщик с целью уменьшения собственных расходов и получения сверхприбыли нарушает технологию изготовления указанных резиновых прокладок путем замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы. Указанное подтверждается заключением лабораторных исследований", - сообщает пресс-служба Киевгорпрокуратуры во вторник.

Правоохранители отмечают, что в результате использования указанной продукции, которая по своему физико-химическому составу не соответствует требованиям заявленных госстандартам, происходит преждевременная порча прокладок для рельсовых путей, что приводит к увеличению расходов госпредприятия на приобретение этой продукции, а также создает предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

Вместе с тем должностные лица филиала УЗ, которые непосредственно организуют работу комиссии входного контроля, и руководство отраслевой службы путей, каких-либо действий, направленных на прекращение поставок недоброкачественной продукции, не осуществили. "Более того, действуя в интересах вышеуказанной коммерческой структуры, организовали прием товарно-материальных ценностей, не соответствующих требованиям ГОСТ и безосновательно перечислили предприятию-производителю более 25 млн грн за продукцию сомнительного качества", - отмечается в сообщении.

В ходе осмотров были выявлены и изъяты резиновые прокладки для рельсовых путей низкого качества производства.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанную продукцию и сообщении о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.