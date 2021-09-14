События

10:14 14.09.2021

Сооснователь Apple Стив Возняк создал собственную космическую компанию

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Сооснователь Apple Стив Возняк создал собственную космическую компанию

Американский изобретатель и один из учредителей Apple Стив Возняк сообщил о создании частной космической компании Privateer Space.

"Создается частная космическая компания, которая не будет похожа на другие", - написал Возняк в своем "Твиттере".

В описании к видео, ссылку на которое он прикрепил к твиту, говорится, что Privateer Space основана самим Возняком совместно с американским инженером и гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Отмечается, что компания работает над тем, "чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества".

О планах Privateer Space подробнее расскажут на конференции AMOS Tech, которая будет проходить на Гавайях с 14 по 17 сентября.

Теги: #возняк #космос #компания
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