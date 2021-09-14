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09:55 14.09.2021

Иран уже через месяц может создать достаточное количество материала для производства одной ядерной боеголовки - СМИ

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Иран уже через месяц может создать достаточное количество материала для производства одной ядерной боеголовки - СМИ

Иран может получить достаточно материала для производства одной ядерной боеголовки уже в течение месяца, сообщает The New York Times.

По данным издания, настолько близко к возможности обретения ядерного оружия Иран не был с тех пор, как в 2015 году был заключен Совместный всеобъемлющий план действий. Такие оценки содержатся в докладе, подготовленном Институтом международной безопасности. В документе отмечается, что достаточное количество материала, необходимого для создания второй бомбы, Иран может получить в срок до трех месяцев, а третьей - через пять.

При этом, продолжает NYT, значительно большее время может занять разработка технологии доставки, над которой иранские ученые работают уже не менее 20 лет.

В то же время, напоминает газета, власти Ирана неоднократно заявляли о том, что не желают разрабатывать ядерное оружие, и что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер

В администрации Байдена не комментируют выкладки, содержащиеся в докладе, отмечает NYT.

В воскресенье во время визита в Тегеран главы МАГАТЭ Рафаэлю Гросси удалось заключить с иранскими властями временное соглашение, которое, в частности, позволит установить на иранских ядерных объектах мониторинговое оборудование.

В конце февраля 2021 года Иран ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, которые они инспектировали в рамках СВПД. Затем, 21 февраля, стороны заключили соглашение на три месяца о продолжении некоторых инспекций. В мае эти договоренности продлевали еще на месяц. С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным с камер на ядерных объектах и грозил удалить видеозаписи за последние три месяца.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Теги: #ядерное_оружие #иран
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