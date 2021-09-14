В Украине за сутки зафиксировано 3332 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 1404 человек, 97 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3332 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 1404 человек, 97 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 13 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 58). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 718 человек; летальных случаев - 97; выздоровело - 1404 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сен зтября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 321 156 человек, выздоровело 2 223 272 человека, летальных случаев - 54 457.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.