События

07:48 14.09.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб

2 мин читать
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении штаба во вторник утром.

В частности, за минувшие сутки вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Верхнеторецкого наемники вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 калибра. В направлении Нью-Йорка наемники осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм. В районе Золотого-4 враг открывал огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Катериновки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки российские наемники дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра. В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В штабе сообщили также, что по состоянию на 7:00 утра 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе. 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:37 14.09.2021
Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ ноту протеста касательно обстрелов российскими наемниками 12 и 13 сентября на Донбассе

Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ ноту протеста касательно обстрелов российскими наемниками 12 и 13 сентября на Донбассе

05:16 14.09.2021
В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

03:46 14.09.2021
Метро в Киеве будет работать на час дольше в ночь на среду из-за футбола, но три станции могут закрывать на вход

Метро в Киеве будет работать на час дольше в ночь на среду из-за футбола, но три станции могут закрывать на вход

01:43 14.09.2021
SkyUp запускает рейсы из Киева в Мадрид

SkyUp запускает рейсы из Киева в Мадрид

23:24 13.09.2021
Фармкомпания "Лекхим" в 2022 г запустит производство вакцин против COVID-19

Фармкомпания "Лекхим" в 2022 г запустит производство вакцин против COVID-19

23:06 13.09.2021
На Закарпатье увеличивается число заболеваний коронавирусом, власти намерены ввести "желтый" уровень эпидопасности и призывают украинцев вакцинироваться

На Закарпатье увеличивается число заболеваний коронавирусом, власти намерены ввести "желтый" уровень эпидопасности и призывают украинцев вакцинироваться

21:42 13.09.2021
Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта

Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта

21:01 13.09.2021
Полиция изучает видеозапись разговора с участием народного депутата

Полиция изучает видеозапись разговора с участием народного депутата

16:07 13.09.2021
Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн - Шмыгаль

Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн - Шмыгаль

07:52 13.09.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, трое ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, трое ранены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта

Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

В результате ДТП в Турции 35 украинцев получили травмы, водитель-гражданин Турции погиб на месте - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

14 сентября: Какой сегодня праздник

Байден выступит на Генассамблее ООН 21 сентября

SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тропический шторм "Николас" продолжает набирать силу, приближается к Техасу

Байден примет 24 сентября лидеров Австралии, Индии, Японии

Верховный суд обратился в СБУ с просьбой разъяснить значение грифа "Для служебного пользования" на документах, касающихся телекомпании "112-ТВ"

ГБР проинформировало Офис генпрокурора о преступлении, вероятно совершенном нардепом Леросом - пресс-служба

Политолог Фесенко о видео с дачей взятки "нардепу Леросу": это всего лишь эпизод "войны компроматов"

В Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа, полиция открыла дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА