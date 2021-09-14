За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении штаба во вторник утром.

В частности, за минувшие сутки вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Верхнеторецкого наемники вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 калибра. В направлении Нью-Йорка наемники осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм. В районе Золотого-4 враг открывал огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Катериновки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки российские наемники дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра. В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В штабе сообщили также, что по состоянию на 7:00 утра 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе.