Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ ноту протеста касательно обстрелов российскими наемниками 12 и 13 сентября на Донбассе

Украинская сторона СЦКК на встрече 13 сентября передала ноту протеста СММ ОБСЕ в отношении нарушения режима прекращения огня российскими наемниками, что привело к ранению 13 и гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в период 11 и 12 сентября, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот по грубым нарушениям режима прекращения огня со стороны ВФ РФ. Несмотря на многочисленные обращения необходимой реакции со стороны вооруженных формирований получено не было, что в очередной раз подтвердило коварство ВФ РФ", - сказано в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны российских наемников режима прекращения огня, военнослужащие ВСУ оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением необходимых сил и средств.