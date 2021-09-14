События

05:47 14.09.2021

Байден выступит на Генассамблее ООН 21 сентября

1 мин читать
Байден выступит на Генассамблее ООН 21 сентября

Президент США Джо Байден выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующий вторник.

"Во вторник, 21 сентября, президент отправится в Нью-Йорк, чтобы выступить на генеральной ассамблее ООН", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

По данным агентства Associated Press (AP), более 100 глав государств и правительств планируют лично принять участие в ежегодной встрече мировых лидеров Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Среди них - президент США, король Иордании Абдалла II, президенты Бразилии, Венесуэлы, Палестины, а также премьер-министры Японии, Индии, Соединенного Королевства, Израиля. Кроме того, согласно списку участников, имеющемуся у AP, должны выступить лично 23 министра.

Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 Организация Объединенных Наций предложила в этом году странам возможность отправить участников в Нью-Йорк для личного присутствия или выступить с заранее записанными заявлениями.

Среди тех, кто выступит с заранее записанными заявлениями в этом году, будут президенты Ирана, Египта, Франции, Индонезии, Южной Африки и Зимбабве, отмечает агентство.

Теги: #сша #байдены #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:41 14.09.2021
SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

02:47 14.09.2021
Блинкен на слушаниях в конгрессе вновь попытался оправдать решение Байдена о выводе сил США из Афганистана

Блинкен на слушаниях в конгрессе вновь попытался оправдать решение Байдена о выводе сил США из Афганистана

00:37 14.09.2021
Тропический шторм "Николас" продолжает набирать силу, приближается к Техасу

Тропический шторм "Николас" продолжает набирать силу, приближается к Техасу

22:29 13.09.2021
Байден примет 24 сентября лидеров Австралии, Индии, Японии

Байден примет 24 сентября лидеров Австралии, Индии, Японии

07:55 13.09.2021
США и Япония заявили об угрозе безопасности региона после пусков крылатых ракет в КНДР

США и Япония заявили об угрозе безопасности региона после пусков крылатых ракет в КНДР

07:16 13.09.2021
Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября - СМИ

Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября - СМИ

04:08 13.09.2021
Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

21:07 11.09.2021
В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

16:16 11.09.2021
Церемония в память жертв терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке

Церемония в память жертв терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке

13:26 11.09.2021
Украина вместе с американским народом вспоминает жертв трагедии 11 сентября - Зеленский

Украина вместе с американским народом вспоминает жертв трагедии 11 сентября - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта

Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

В результате ДТП в Турции 35 украинцев получили травмы, водитель-гражданин Турции погиб на месте - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

Метро в Киеве будет работать на час дольше в ночь на среду из-за футбола, но три станции могут закрывать на вход

SkyUp запускает рейсы из Киева в Мадрид

Фармкомпания "Лекхим" в 2022 г запустит производство вакцин против COVID-19

На Закарпатье увеличивается число заболеваний коронавирусом, власти намерены ввести "желтый" уровень эпидопасности и призывают украинцев вакцинироваться

Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта

Полиция изучает видеозапись разговора с участием народного депутата

Верховный суд обратился в СБУ с просьбой разъяснить значение грифа "Для служебного пользования" на документах, касающихся телекомпании "112-ТВ"

ГБР проинформировало Офис генпрокурора о преступлении, вероятно совершенном нардепом Леросом - пресс-служба

Политолог Фесенко о видео с дачей взятки "нардепу Леросу": это всего лишь эпизод "войны компроматов"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА