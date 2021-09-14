События

05:16 14.09.2021

В Киеве арестовали злоумышленников, удерживающих в рабстве более ста человек

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В Киеве арестовали на два месяца пятерых участников преступной группы, которые организовали схему содержания социально незащищенных граждан в трудовом рабстве, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Так, согласно решению суда, всех подозреваемых взяты под стражу альтернативой в виде залога в размере от 454 тыс. Гривен до 1, 360 млн грн для трех человек, и в размере 3, 4 млн гривен - в отношении еще двух", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. Пять человек, которые участвовали в преступной схеме, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Теги: #киев #злоумышленники #украина #задержание
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