События

03:46 14.09.2021

Метро в Киеве будет работать на час дольше в ночь на среду из-за футбола, но три станции могут закрывать на вход

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Работу киевского метрополитена могут продлить на один час в ночь с 14 на 15 сентября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии (начало игры в 22:00), сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в понедельник.

"В ночь с 14 на 15 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон), работа метрополитена будет продлена на 1:00", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Также в КП "Киевский метрополитен" призвали соблюдать масочный режим.

Теги: #киев #метро #украина #футбол
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