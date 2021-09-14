SkyUp запускает рейсы из Киева в Мадрид

Украинская авиакомпания SkyUp открывает рейсы из Киева в испанскую столицу Мадрид. Первый рейс запланирован на 18 октября, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"SkyUp Airlines открывает рейсы Киев - Мадрид - Киев. Отправиться в путешествие можно будет дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром, что позволит уже в первый день поездки наслаждаться прогулками Мадридом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, перед вылетом в страну необходимо заполнить электронную анкету: https://www.spth.gob.es/.