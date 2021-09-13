Фармкомпания "Лекхим" в 2022 г запустит производство вакцин против COVID-19

Фармацевтическая компания "Лекхим" планирует в 2022 году запустить производство вакцин против COVID-19, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо", - заявил секретарь горсовета Игорь Терехов.

Также он отметил, что местная власть Харькова сейчас делает все возможное для подготовки к вероятной новой волне коронавируса - закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

Согласно размещенной на сайте горсовета информации, в Харькове будут производить вакцину "CoronaVac", созданную китайской компанией "Sinovac Biotech" В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.