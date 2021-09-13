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23:06 13.09.2021

На Закарпатье увеличивается число заболеваний коронавирусом, власти намерены ввести "желтый" уровень эпидопасности и призывают украинцев вакцинироваться

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На Закарпатье увеличивается число заболеваний коронавирусом, власти намерены ввести "желтый" уровень эпидопасности и призывают украинцев вакцинироваться

На Закарпатье планируют ввести "желтый" уровень эпидемиологической опасности из-за роста заболеваний и призывают украинцев вакцинироваться, сообщил глава Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полоков в Facebook.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается. На следующей неделе Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности", - сказано в сообщении.

По словам Полоскова, смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80% сотрудников или более одной или двумя дозами вакцины, а те, где вакцинировано меньшее число, закроют на карантин, дети в садах и школах будут вынуждены находиться дома вместе с родителями, а также студенты будут вынуждены находиться дома.

Вместе с тем глава ОГА отметил, что в случае если работники образования сделают первую дозу прививки на этой неделе, то образовательный процесс не будет прерываться. "В противном случае учебные заведения будут закрыты, и образовательный процесс приостановлен до достижения установленного уровня вакцинации", - подчеркнул Полосков. 

Теги: #карантин #закарпатье #украина #вакцинация
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