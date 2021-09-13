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21:42 13.09.2021

Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта

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Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта

Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению № 1236 и внедрил "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта для украинцев, содержащие информацию о полной или частичной вакцинации и согласно которым для всех привитых будут действовать привилегии, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Предложенные нами изменения - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно. Дополнительно у нас четко определены еженедельные количества поставок вакцин до конца этого года. Мы позволили даже выбирать, какой вакциной прививаться, чего нет в большинстве стран", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

В частности, согласно изменениям COVID-сертификат будет "желтым" или "зеленым" и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования, действующий 72 часа, или выздоровление. "Желтый" сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе.

Как отмечается, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений - они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Вместе с тем, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

В случае введения красного уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при наличии "зеленого" COVID-сертификат у 100% работников.

В пресс-службе ведомстве добавили, что окончательное решение о предоставлении услуг вакцинированным или соблюдения всех карантинных ограничений остается за владельцем.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

Отмечается, что при наличии у граждан, пересекающих границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, они могут не проходить самоизоляцию. Это же касается и тех, кто прибывает из временно оккупированных территорий.

Теги: #паспорта #ковид #украина #минздрав
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