События

21:01 13.09.2021

Полиция изучает видеозапись разговора с участием народного депутата

1 мин читать
Полиция изучает видеозапись разговора с участием народного депутата

Видео с участием вероятно народного депутата Гео Лероса, которое было распространено в сети Интернет в понедельник, будет приобщено к материалам уголовного производства, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в сети было опубликовано видео якобы с участием народного депутата: на нем он с неизвестным обсуждает возможные противоправные действия в отношении себя, чтобы привлечь внимание к своей деятельности, а также получает пакет с деньгами", - отмечается в сообщении.

Правоохранители приобщат указанное видео к материалам уголовного производства, тщательно изучат его, проведут необходимые следственные действия и экспертные исследования.

Как сообщалось, в одном из украинских телеграмм-каналов в понедельник было обнародовано видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет предположительно с деньгами. Позже указанную видеозапись на своей странице в фейсбуке обнародовал также нардеп Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа").

Позднее в Государственном бюро расследований заявили, что действия запечатленного на видео лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Об этом Бюро проинформировало Офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.

Теги: #нардеп #дело #украина #нацполиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:32 13.09.2021
ГБР проинформировало Офис генпрокурора о преступлении, вероятно совершенном нардепом Леросом - пресс-служба

ГБР проинформировало Офис генпрокурора о преступлении, вероятно совершенном нардепом Леросом - пресс-служба

20:25 13.09.2021
Политолог Фесенко о видео с дачей взятки "нардепу Леросу": это всего лишь эпизод "войны компроматов"

Политолог Фесенко о видео с дачей взятки "нардепу Леросу": это всего лишь эпизод "войны компроматов"

16:07 13.09.2021
Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн - Шмыгаль

Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн - Шмыгаль

04:08 13.09.2021
Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

14:21 11.09.2021
Президент Эстонии: я хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, но при условии выполнения Копенгагенских критериев

Президент Эстонии: я хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, но при условии выполнения Копенгагенских критериев

07:31 11.09.2021
"План трансформации Украины" Зеленского, предложенный во время встречи Байдену, базируется на всех проводимых в стране реформах – Маркарова

"План трансформации Украины" Зеленского, предложенный во время встречи Байдену, базируется на всех проводимых в стране реформах – Маркарова

20:29 10.09.2021
США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

13:19 10.09.2021
Евросоюз передал Нацполиции Украины служебные автомобили и оборудование на 3,4 млн евро

Евросоюз передал Нацполиции Украины служебные автомобили и оборудование на 3,4 млн евро

12:25 10.09.2021
Украинский оскаровский комитет объявил участников нацотбора на выдвижение на премию "Оскар"

Украинский оскаровский комитет объявил участников нацотбора на выдвижение на премию "Оскар"

12:04 10.09.2021
Иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться от COVID-19 в Украине

Иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться от COVID-19 в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

В результате ДТП в Турции 35 украинцев получили травмы, водитель-гражданин Турции погиб на месте - МИД

Участник аннексии Крыма Франчетти был задержан по запросу украинской стороны - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд обратился в СБУ с просьбой разъяснить значение грифа "Для служебного пользования" на документах, касающихся телекомпании "112-ТВ"

В Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа, полиция открыла дело

Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Исполнительная служба получила доступ к информации о находящихся в Киеве автомобилях, скрывающихся от взыскания – глава Минюста

Парламентская ВСК заслушала офицеров разведки Червинского и Семенюка по делу "вагнеровцев"

Парламентская ВСК через неделю планирует начать рассмотрение вопросов об Иловайской трагедии и переговорах Медведчука с представителями РФ

Парламентская ВСК намерена заслушать экс-начальника ГУР Минобороны Бурбу по делу "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью

Франция выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану - глава МИД

Более половины украинцев выступает против обязательной вакцинации всего взрослого населения – исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА