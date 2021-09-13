Полиция изучает видеозапись разговора с участием народного депутата

Видео с участием вероятно народного депутата Гео Лероса, которое было распространено в сети Интернет в понедельник, будет приобщено к материалам уголовного производства, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в сети было опубликовано видео якобы с участием народного депутата: на нем он с неизвестным обсуждает возможные противоправные действия в отношении себя, чтобы привлечь внимание к своей деятельности, а также получает пакет с деньгами", - отмечается в сообщении.

Правоохранители приобщат указанное видео к материалам уголовного производства, тщательно изучат его, проведут необходимые следственные действия и экспертные исследования.

Как сообщалось, в одном из украинских телеграмм-каналов в понедельник было обнародовано видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет предположительно с деньгами. Позже указанную видеозапись на своей странице в фейсбуке обнародовал также нардеп Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа").

Позднее в Государственном бюро расследований заявили, что действия запечатленного на видео лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Об этом Бюро проинформировало Офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.