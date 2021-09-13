Верховный суд обратился в СБУ с просьбой разъяснить значение грифа "Для служебного пользования" на документах, касающихся телекомпании "112-ТВ"

Кассационный суд в составе Верховного Суда (КАС ВС) в ходе рассмотрения дела о применении санкций в отношении телекомпаний "112-ТВ" решил обратиться в Службу безопасности Украины за разъяснениями относительно грифа "Для служебного пользования" на документах, которые СБУ предоставила председательствующему судье, сообщает пресс-служба Верховного суда в понедельник.

"КАС ВС продолжил рассмотрение дела № 9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", в котором обжалован указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021… согласно которому применены санкции к истцу. Во время судебного заседания судья-докладчик сообщила, что СБУ направила материалы с грифом "Для служебного пользования" лично председательствующему судье по делу. Поэтому не понятно, могут ли другие члены судебной коллегии ознакомиться с этими материалами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во время заседания представители истца сообщили, что СБУ отказала им в праве быть ознакомлены с документами с грифом "ДСП", чем были нарушены некоторые принципы административного судопроизводства, в частности, равенство всех участников судебного процесса перед законом и судом, состязательность сторон, диспозитивность и официальное с " выяснения всех обстоятельств по делу.

"ВС решил обратиться в СБУ за разъяснением значения на документах с грифом "ДСП" отметки "лично". Также Суд отметил необходимость решения вопроса об ознакомлении представителей истца с документами с пометкой "ДСП" СБУ как учреждением-разработчиком этих документов. Следующее заседание назначено на 1 ноября 2021 в 12:30", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также сегодня КАС ВС продолжил рассмотрение дела № 9901/42/21 по иску ООО "ЛИДЕР ТВ" по обжалованию указа президента Украины № 43/2021, согласно которому применены санкции к истцу.

"Во время судебного заседания суд удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Ходатайство обосновано тем, что некоторые документы (подтверждающие наличие правовых оснований для применения к истцу санкций), предоставленные СБУ, содержат информацию, которая составляет государственную тайну", - отмечают в ВС.

Как сообщалось, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, связанных с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.