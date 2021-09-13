ГБР проинформировало Офис генпрокурора о преступлении, вероятно совершенном нардепом Леросом - пресс-служба

Действия человека, похожего на народного депутата Гео Лероса, который получает пакет с деньгами на обнародованной в понедельник видеозаписи, могут содержать признаки уголовного преступления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, которое было обнародовано на сайте ведомства в понедельник.

"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на видео видно, как человек, похожий на Гео Лероса, обсуждает с собеседником план использования данной ситуации в качестве информационного повода для дальнейших публичных выступлений.

"При таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировало Офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР", - подчеркивают правоохранители.

Ранее в одном из украинских телеграмм-каналов было обнародовано видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет предположительно с деньгами. Позже указанную видеозапись на своей странице в фейсбуке обнародовал также нардеп Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа").