Политолог Фесенко о видео с дачей взятки "нардепу Леросу": это всего лишь эпизод "войны компроматов"

Появление в информационном пространстве видеозаписи, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет с деньгами, является очередным эпизодом войны компроматов, которая ведется в украинской политике, считает политолог Владимир Фесенко.

"Одна из особенностей нашей политики – это война компроматов с использованием записей телефонных разговоров, а иногда и видеофайлов. Как оказалось, в этой войне "бумеранг может возвращаться". Полтора года назад нардеп Гео Лерос прославился видеокомпроматом, который он якобы получил от некоего анонимного источника. И вот теперь видеокомпромат появился против самого Гео Лероса", - написал Фесенко на фейсбуке в понедельник.

Он отметил, что не может ручаться ни за подлинность указанного видео, ни за его аутентичность. "Для меня это лишь эпизод войны компроматов, а ситуацию с Леросом пусть проверяют компетентные органы", - подчеркнул политолог.

Фесенко добавил, что данная ситуация является "большим простором для разнообразных конспирологических версий".

"В очередной раз подтверждается одна из закономерностей украинской политики: на каждого "компроментера" найдется свой компромат, или, на каждого распространителя компромата найдут компромат против него", - резюмировал Фесенко.

Ранее в одном из украинских телеграмм-каналов было обнародовано видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет предположительно с деньгами. Позже указанную видеозапись на своей странице в фейсбуке обнародовал также нардеп Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа").