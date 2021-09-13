События

20:25 13.09.2021

Политолог Фесенко о видео с дачей взятки "нардепу Леросу": это всего лишь эпизод "войны компроматов"

2 мин читать
Политолог Фесенко о видео с дачей взятки "нардепу Леросу": это всего лишь эпизод "войны компроматов"

Появление в информационном пространстве видеозаписи, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет с деньгами, является очередным эпизодом войны компроматов, которая ведется в украинской политике, считает политолог Владимир Фесенко.

"Одна из особенностей нашей политики – это война компроматов с использованием записей телефонных разговоров, а иногда и видеофайлов. Как оказалось, в этой войне "бумеранг может возвращаться". Полтора года назад нардеп Гео Лерос прославился видеокомпроматом, который он якобы получил от некоего анонимного источника. И вот теперь видеокомпромат появился против самого Гео Лероса", - написал Фесенко на фейсбуке в понедельник.

Он отметил, что не может ручаться ни за подлинность указанного видео, ни за его аутентичность. "Для меня это лишь эпизод войны компроматов, а ситуацию с Леросом пусть проверяют компетентные органы", - подчеркнул политолог.

Фесенко добавил, что данная ситуация является "большим простором для разнообразных конспирологических версий".

"В очередной раз подтверждается одна из закономерностей украинской политики: на каждого "компроментера" найдется свой компромат, или, на каждого распространителя компромата найдут компромат против него", - резюмировал Фесенко.

Ранее в одном из украинских телеграмм-каналов было обнародовано видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет предположительно с деньгами. Позже указанную видеозапись на своей странице в фейсбуке обнародовал также нардеп Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа").

 

 

Теги: #взятка #компромат #нардеп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:01 13.09.2021
Полиция изучает видеозапись разговора с участием народного депутата

Полиция изучает видеозапись разговора с участием народного депутата

20:32 13.09.2021
ГБР проинформировало Офис генпрокурора о преступлении, вероятно совершенном нардепом Леросом - пресс-служба

ГБР проинформировало Офис генпрокурора о преступлении, вероятно совершенном нардепом Леросом - пресс-служба

20:14 07.09.2021
Замначальника райуправления харьковской полиции требовал взятку с предпринимателя за возможность работать

Замначальника райуправления харьковской полиции требовал взятку с предпринимателя за возможность работать

21:41 06.09.2021
"Слуга народа" в течении 10 дней определится с кандидатом в нардепы на промежуточных выборах в Раду в избирательном округе №184 Херсонской области - Корниенко

"Слуга народа" в течении 10 дней определится с кандидатом в нардепы на промежуточных выборах в Раду в избирательном округе №184 Херсонской области - Корниенко

05:12 04.09.2021
В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

08:27 21.08.2021
Чиновник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержан на получении взятки в $90 тыс.

Чиновник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержан на получении взятки в $90 тыс.

02:25 21.08.2021
Полицейский, пытавшийся за $3 тысячи уйти от уголовной ответственности, пойдет под суд

Полицейский, пытавшийся за $3 тысячи уйти от уголовной ответственности, пойдет под суд

13:53 16.08.2021
Декан Харьковского университета внутренних дел задержан на взятке за помощь с поступлением в аспирантуру

Декан Харьковского университета внутренних дел задержан на взятке за помощь с поступлением в аспирантуру

19:01 04.08.2021
Следствие будет ходатайствовать о залоге для главы Харьковского облсовета, подозреваемого во взятке

Следствие будет ходатайствовать о залоге для главы Харьковского облсовета, подозреваемого во взятке

18:00 02.08.2021
СБУ нейтрализовала группировку, причастную к преступлениям на идеологической почве, которую контролировал нардеп

СБУ нейтрализовала группировку, причастную к преступлениям на идеологической почве, которую контролировал нардеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

В результате ДТП в Турции 35 украинцев получили травмы, водитель-гражданин Турции погиб на месте - МИД

Участник аннексии Крыма Франчетти был задержан по запросу украинской стороны - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд обратился в СБУ с просьбой разъяснить значение грифа "Для служебного пользования" на документах, касающихся телекомпании "112-ТВ"

В Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа, полиция открыла дело

Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Исполнительная служба получила доступ к информации о находящихся в Киеве автомобилях, скрывающихся от взыскания – глава Минюста

Парламентская ВСК заслушала офицеров разведки Червинского и Семенюка по делу "вагнеровцев"

Парламентская ВСК через неделю планирует начать рассмотрение вопросов об Иловайской трагедии и переговорах Медведчука с представителями РФ

Парламентская ВСК намерена заслушать экс-начальника ГУР Минобороны Бурбу по делу "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью

Франция выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану - глава МИД

Более половины украинцев выступает против обязательной вакцинации всего взрослого населения – исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА