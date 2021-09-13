В Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа, полиция открыла дело

В Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 3 этаже дома на Индустриальном проспекте, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 (12 сентября - ИФ) она выпала из окна кухни", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.