События

19:13 13.09.2021

В Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа, полиция открыла дело

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В Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа, полиция открыла дело

В Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 3 этаже дома на Индустриальном проспекте, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 (12 сентября - ИФ) она выпала из окна кухни", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #падение #полиция #харьков
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