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07:00 14.09.2021

14 сентября: Какой сегодня праздник

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14 сентября: Какой сегодня праздник

14 сентября преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы, а также начало индикта – церковного новолетия или попросту говоря – нового года. Когда-то наши предки начало нового года отмечали весной, но принятие христианства заставило нарушить традицию – перенести начало нового года на осень, как было в Византии. Кстати, по церковному календарю сегодня начался 7524 год "от сотворения мира". На церковное новолетие было принято благодарить Бога за щедрый урожай и просить Его благословения на следующий год.

Поскольку по народному поверью святой Семен занимался огнем, птицами и погодой, то на Левобережье в этот день хозяева вечером выгоняли из дома мух и блох, "чтобы перевелась нечисть". Веник оставляли у порога, "чтобы обратно не возвращались", а пол посыпали мелом от печи до домашних дверей, "чтобы в доме чисто было".

Приметы:

Если погода теплая, то и вся зима теплой будет.

Южный ветер дует – к теплой и сырой зиме.

Дождливая погода – к сырой осени.

Ясная погода – осень погожей будет.

На Семенов день ветер с юга –зима будет теплая.

Гуси улетают на Семена – жди ранней зимы.

На Семена много паутины – осень будет длинная.

Запреты:

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу – поездки на Семенов день могут обернуться проблемами с деньгами и даже болезнями.

Не разрешалось также выбрасывать остатки со стола – их полагалось отдавать нуждающимся. Любые другие формы благотворительности тоже приветствовались.

В этот день:

1927 — В Ницце из-за того, что шарф намотался на колесо автомобиля, погибла американская танцовщица Айседора Дункан, жена Сергея Есенина.

1929 — Футболисты киевского "Динамо" провели свой первый международный матч (со сборной рабочих Нижней Австрии).

1939 — В США поднялся в воздух первый вертолёт И. И. Сикорского — VS-300. Машиной управлял сам конструктор

1959 — Космический аппарат Луна-2 впервые в мире достиг поверхности Луны.

1972 — Папа римский Павел VI отменил выстригание волос на голове католических священников (гуменцо), что было обязательным с пятого века.

1999 — Организаторы конкурса "Мисс Америка" разрешили участвовать в нём разведённым женщинам.

2000 — Корпорация Майкрософт выпустила операционную систему Windows Milennium Edition.

Именины: Маргарита, Марфа, Семен.

Теги: #именины #традиции #приметы #этот_день #праздник_сегодня
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