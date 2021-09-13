Исполнительная служба получила доступ к информации о находящихся в Киеве автомобилях, скрывающихся от взыскания – глава Минюста

Цифровизация дала доступ к большему количеству баз данных, у исполнительной службы появляется все больше возможностей, в частности, по реализации автомобилей, чьи владельцы скрываются от взыскания, сообщил министр юстиции Денис Малюська агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах конференции YES Brainstorming в Киеве.

"Эти автомобили блокируются, эвакуируются и выставляются на продажу. Мы недавно продали "Мазератти", "Мерседес" Х класса", – сказал он, уточнив, что пока исполнительная служба получила доступ к информации о пребывании таких автомобилей в Киеве.

Министр отметил, что примерно раз в квартал в Минюсте появляется какая-то новация благодаря цифровизации.

"Самым громким был автоматический арест, сейчас запускается электронный взаимообмен между исполнительной службой и банками – нужно оперативно, практически мгновенно получать информацию об остатках на счетах", – сообщил Малюська.

В то же время он добавил, что автоматическое списание средств со счетов заработает не ранее, чем через год-полтора.

Ранее в своем посте на Facebook о результатах работы за два года министр заявил, что Минюст выбрал путь максимальной цифровизации и увеличения эффективности процесса исполнения судебных решений, когда судебное решение практически полностью выполняется за счет программного обеспечения, благодаря чему также нивелируется разделение на частных/государственных исполнителей.