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18:31 13.09.2021

Парламентская ВСК заслушала офицеров разведки Червинского и Семенюка по делу "вагнеровцев"

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Парламентская ВСК заслушала офицеров разведки Червинского и Семенюка по делу "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины заслушала информацию относительно дела "вагнеровцев", представленную офицерами разведки Червинским и Семенюком, сообщила председатель ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Заслушивание данных офицеров было проверено в закрытом режиме с ведением протокола: все, что они говорили, зафиксировано, будет приобщено к материалам и будет сохраняться в архивах парламента, также как и результаты работы временной следственной комиссии относительно вопроса "вагнеровцев", а именно материалы, которые являются совершенно секретными. Глава ГУР (Кирилл Буданов - ИФ) подтвердил то, что эти офицеры были на должностях в своё время в Главном управлении разведки... По информации, которая была подтверждена ГУР, они были приобщены к специальному мероприятию и также были уполномочены принимать решения на оперативно тактическом уровне", - сказала она на брифинге в понедельник.

При этом она отметила, что Червинский и Семенюк "не владели всей картиной такого специального мероприятия, а отвечали за часть", поскольку "вся картина состояла из усилий" разных управлений, подразделений Главного управления разведки, а в дальнейшем в кооперации со Службой безопасности Украины.

"Господин Червинский пришел в Главное управление разведки из Службы безопасности Украины, и до этого работал в управлении "К", которое занимается антикоррупционной деятельностью, потом занимался контрразведкой, а потом перешел в ГУР с новым функционалом... По предварительным данным, именно господин Червинский отвечал за бюджет операции", - уточнила Безуглая.

Вместе с тем, она подчеркнула, что предоставленная Червинским и Семенюком информация совпадает с "тем, что обработала ВСК, в том, что активное специальное мероприятие было спланировано и реализовано летом 2020 года", но при этом их личная позиция не совпадает с позицией комиссии, поскольку они считают, "что специальное мероприятие было полностью успешным и что просто поступила информация о его отмене или отсрочке".

На вопрос о том, кто выдавал приказ об этом, Безуглая сказал, что Червинскому и Семенюку такая информация неизвестна, потому что " они подтверждают, что те решения, о которых они могли сделать выводы, принимались на уровне господина Бурбы (экс-главы ГУР Минобороны - ИФ)".

"Один из примеров, почему они считают, что спецмероприятие было успешным, - это то, что, например, группа беспрепятственно пересекла границу (России и Беларуси - ИФ). Хотя я отмечала в пятницу, что это было оценено в рамках общей работы ведомства, как один из рисков... По их показаниям, есть определенное несовпадение по времени, то есть, в соответствии с нашими данными, непосредственно активная фаза принятия решений и реализация - это июль 2020. Тем не менее, все специальное мероприятие - это 2020 год", - объяснила Безуглая.

Также она обратила внимание, что со стороны этих специалистов, было подтверждено, что ранее проводилось документирование, которое проводилось, в частности, с 2014 года, и с 2018 года было начало документирование в виде вербовки и поиска лиц, которые принимали участие в работе частных военных компаний и в реализации агрессии Российской Федерации на востоке Украины, фактически - в российско-украинском вооруженном конфликте

На уточняющий вопрос, не является ли государственной тайной информация об офицерах разведки Червинском и Семенюке, парламентарий отметила, что они указали свои фамилии под собственную ответственность "не в режимном кабинете, они были предупреждены как об ответственности, о том, что принимают участие во временной следственной комиссии, что не являются должностными лицами".

Кроме того, нардеп подчеркнула, что это было сугубо украинское специальное мероприятие по задержанию "вагнеровцев", а не совместная операция со спецслужбами других государств.

Теги: #вагнеровцы #вск
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