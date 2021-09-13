Парламентская ВСК через неделю планирует начать рассмотрение вопросов об Иловайской трагедии и переговорах Медведчука с представителями РФ

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины планирует через неделю приступить к рассмотрению вопросов о расследовании Иловайской трагедии и переговоров чиновников, в частности народного Виктора Медведчука, с представителями РФ, сообщила председатель ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Уже буквально через неделю мы начинаем рассмотрение вопроса по Иловайску и также вопроса переговоров чиновников, в частности господина Медведчука, с представителями Российской Федерации. Почему сразу два кейса? Потому что необходимо сохранить темп, есть огромный запрос со стороны общества, есть письма и обращения, которые мы получаем", - сказала она на брифинге в понедельник.

Таким образом, по ее словам, ВСК будет интенсивно работать на протяжении всей осени. Отчёт же о проделанной работе комиссия планирует представить в Раде в конце ноября.

"В этом отчёте будет уже полностью кейс по делу "вагнеровцев", также то, что мы успеем по другим вопросам. Учитывая предусмотренный темп, должно быть интересно", - уточнила Безуглая.

Также она подчеркнула, что часть материалов по делу "вагнеровцев" будет совершенно секретной, поэтому они не будут обнародованы в формате отчета в парламенте, но "в установленном порядке любой правоохранительный орган и, соответственно, парламент будущих каденций, смогут ознакомиться и сделать выводы".

На вопрос о том, будет ли отдельный отчёт ВСК по делу "вагнеровцев", парламентарий отметила, что "там будет отдельный блок и, возможно, даже это будет основной блок, который будет полностью завершён, то есть отдельно будет, но в рамках отчёта временной следственной комиссии, поскольку ВСК имеет несколько вопросов, которые должна рассмотреть".