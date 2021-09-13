События

17:12 13.09.2021

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью

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СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Республикой Беларусь, сообщает пресс-центр управления СБУ в Волынской области.

"По легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ровенской атомной электростанции. Но им не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому вынуждены были спасаться бегством. Злоумышленники пытались добраться территории Волынской области и незаконно пересечь государственную границу, разделившись на две группы. Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу "диверсантов" вблизи пункта пропуска "Прикладники". Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам.

Обучение прошли в условиях, максимально приближенным к реальным.

Теги: #учения #сбу
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