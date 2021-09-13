События

17:08 13.09.2021

Франция выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану - глава МИД

1 мин читать
Франция выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану - глава МИД

Франция намерена выделить 100 млн евро на оказание гуманитарной помощи Афганистану, главным образом, через программы ООН, сообщил в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Афганистан нуждается в срочной гуманитарной помощи", - сказал Ле Дриан, выступая на международной конференции по вопросам помощи Афганистану, которая проходит в Женеве.

"Франция внесет свой вклад в эти международные усилия, выделив 100 млн евро", - отметил он.

Теги: #афганистан #франция #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 13.09.2021
Талибы опровергли сообщения о гибели замглавы своего правительства

Талибы опровергли сообщения о гибели замглавы своего правительства

15:08 13.09.2021
Катар призвал талибов уважать права женщин

Катар призвал талибов уважать права женщин

08:33 13.09.2021
Талибы ликвидировали в афганском городе Мазари-Шарифе пятерых бандитов, похищавших детей - СМИ

Талибы ликвидировали в афганском городе Мазари-Шарифе пятерых бандитов, похищавших детей - СМИ

00:02 13.09.2021
Глава МИД Катара провел в Кабуле встречу с членами правительства талибов

Глава МИД Катара провел в Кабуле встречу с членами правительства талибов

07:47 12.09.2021
Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи и заявил, что Париж отказывается иметь какие-либо отношения с их правительством

Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи и заявил, что Париж отказывается иметь какие-либо отношения с их правительством

01:43 12.09.2021
Французский фильм "Событие" стал обладателем "Золотого льва"

Французский фильм "Событие" стал обладателем "Золотого льва"

23:32 11.09.2021
Во Франции продолжились выступления противников "санитарных паспортов", на улицы вышло более 120 тыс. человек - ТВ

Во Франции продолжились выступления противников "санитарных паспортов", на улицы вышло более 120 тыс. человек - ТВ

00:40 11.09.2021
Бортом лайнера Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США - Белый дом

Бортом лайнера Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США - Белый дом

21:13 10.09.2021
Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

21:13 10.09.2021
Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

В результате ДТП в Турции 35 украинцев получили травмы, водитель-гражданин Турции погиб на месте - МИД

Участник аннексии Крыма Франчетти был задержан по запросу украинской стороны - МИД

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, один человек погиб, пострадали более 35 – СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламентская ВСК заслушала офицеров разведки Червинского и Семенюка по делу "вагнеровцев"

Парламентская ВСК через неделю планирует начать рассмотрение вопросов об Иловайской трагедии и переговорах Медведчука с представителями РФ

Парламентская ВСК намерена заслушать экс-начальника ГУР Минобороны Бурбу по делу "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью

Более половины украинцев выступает против обязательной вакцинации всего взрослого населения – исследование

Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

Массовое отравление детей в Хмельницком вызвал золотистый стафилококк

Большинство украинцев не доверяют прокурорам, судьям и адвокатам – Active Group

Зеленский отреагировал на отказ Совета судей делегировать своих представителей в Этический совет: я не допущу блокирования главной реформы страны

В Ханое за выходные сделали более миллиона прививок от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА