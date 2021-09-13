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16:36 13.09.2021

Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

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Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

Офис генерального прокурора Украины обратился в Министерство юстиции Чешской Республики с просьбой о выдаче задержанного в Праге гражданина Российской Федерации Александра Франчетти.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте ОГП в понедельник.

Уточняется, что впервые с подобным запросом украинские правоохранители обратились к чешским коллегам еще в августе 2020 года, а сегодня подтвердили актуальность запроса об экстрадиции.

"12 сентября 2021 года Офису генерального прокурора стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. Сегодня Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в августе прошло года, ОГП обратился в чешский Минюст с запросом прокуратуры Автономной республики Крым и г. Севастополя, которая разыскивает Франчетти за участие в незаконных вооруженных формированиях, способствующих российской оккупации Крымского полуострова.

"Орган досудебного расследования разыскивает его (Франчетти – ИФ) для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины). Голосеевский районный суд г. Киева избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей", - резюмируют в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, 12 сентября правоохранительные органы Чешской Республики задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины гражданина Российской Федерации Александра Франчетти.

Теги: #офис_генпрокурора #экстрадиция #франчетти
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