Более половины украинцев выступает против обязательной вакцинации всего взрослого населения – исследование

Более половины украинцев (52%) против обязательной вакцинации всего взрослого населения страны, "за" - около 23%, следует из исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

При этом, по словам аналитика фонда Петра Бурковского, который презентовал результаты исследования в понедельник в Киеве, более половины опрошенных склоняется к необходимости обязательной вакцинации медработников, 42% - работников образования и 40% - для военнослужащих и правоохранителей.

Респонденты, которые сами болели или вероятно болели COVID-19, чаще выступают за обязательность вакцинации.

Всего к настоящему времени в Украине от COVID-19 вакцинировано около 18% взрослого населения. При этом более 56% населения не планирует делать прививки в ближайшей перспективе. Респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусом.

Самый низкий уровень охвата вакцинацией в возрастной категории 80+ - 7,6% получили хотя бы одну дозу вакцины. Показатель для лиц 40-59 лет приближается к 20%.

Среди основных аргументов "за" вакцинацию опрошенные называют желание работать в период усиления карантинных ограничений, безопасность и эффективность вакцины и возможность выезда за границу.

Помимо этого, полный курс вакцинации считают эффективным методом защиты от COVID-19 только 23% респондентов. Также респонденты чаще всего называли как эффективные методы - мытье рук после улицы (54%), соблюдение дистанции с окружающими (42%), внимательное отношение к своему самочувствию и здоровью близких людей (39%) и правильное ношение маски на лице (36%). 22% считают эффективным применение средств профилактики, что не является доказательным методом.

Всего, согласно исследованию, почти 14% опрошенных заявили, что болели коронавирусом и это было подтверждено документально, что существенно больше, чем данные официальной статистики. В то же время общее количество респондентов, которые заявили, что болели COVID-19, с или без официального подтверждения близка к цифре исследований Центра общественного здоровья, где сообщалось о 40% населения с антителами к SARS-CoV-2 по состоянию на июнь-июль 2021 года.

Относительно карантина - 43% склоняются к мнению, что нужно тщательно соблюдать карантин, 23% считают необходимым как можно скорее отказаться от карантина, несмотря на риски, чтобы большинство людей могли работать и зарабатывать на жизнь.

В случае роста заболеваемости COVID-19 респонденты поддерживают обязательное и бесплатное тестирование для всех желающих (46%), запрет проведения массовых мероприятий (40%), внедрение 14-дневной изоляция для всех, прибывающих из стран, где заболеваемость выше, чем в Украине (38%). 2,6% считают, что следует в первую очередь ограничивать движение общественного транспорта, а 16% считают, что угроза эпидемии недостаточна для предложенных мероприятий.

Кроме того, большинство респондентов (56,5%) поддерживает введение ограничений для массовых религиозных мероприятий (крестных ходов, сборов) до завершения пандемии. Против выступают 22,5% респондентов.

Исследование провели в течение 14-24 августа 2021 года при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках проекта "Оценка воздействия COVID-19 на стабильность и мирное урегулирование в Украине", опросили 2,001 тыс. респондентов по выборке, представляющей взрослое население Украины. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.