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15:55 13.09.2021

Большинство украинцев не доверяют прокурорам, судьям и адвокатам – Active Group

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Большинство украинцев не доверяют прокурорам, судьям и адвокатам – Active Group

Большинство украинцев, 64,2%, не доверяют прокурорам, свидетельствуют данные социологического исследования на тему "Отношение украинцев к украинской судебной системе", проведенного компанией "Active-Group" при поддержке "Future Research Fundation" с 4 по 9 сентября.

Кроме того, 62,7% не доверяют судьям, 60,9% – следственным органам, 51,3% – судебным экспертам, и 38,3% – адвокатам, В тоже время, прокурорам доверяют только 21,3% респондентов, судьям 22,5%, следственным органам 25,5%, судебным экспертам 32,2%, адвокатам, соответственно, 47,5%.

При этом 74,9% опрошенных признались, что им лично за последние 2 года не приходилось сталкиваться с украинской судебной системой по тем или иным вопросам, 14,1% столкнулись всего один раз, 8,9% несколько раз.

С несправедливыми решениями украинской судебной системы за последние 2 года лично не сталкивались 76,7% респондентов, 9,8% – сталкивались только один раз, 6,3% – сталкивались несколько раз, 6% – затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос "Как часто вы слышали о тех или иных несправедливых судебных решениях за последний месяц из СМИ? " 21,6% украинцев указали, что слышали от трех до пяти раз, 19,1% до двух раз, 19% ни одного раза, 15,2% более 10 десяти раз, 11,2% от шести до десяти раз, 14% затруднились ответить.

Также, согласно данным исследования, 56,2% украинцев считают, что центральная власть влияет на те или иные решения судов, 27,6% - не влияет, 16,3% затруднились ответить.

При этом 55,8% опрошенных не считают достаточными усилия президента Владимира Зеленского относительно реализации судебной реформы, 15,9% считают достаточными, 28,3% затруднились ответить.

К идее внедрения суда присяжных позитивно относятся 69,5% населения Украины, 13,3% – негативно, 17,3% – затруднились с ответом. В то же время 66,1% считают, что в сложных ситуациях суд присяжных является более эффективным, нежели обычный суд, с этим не согласны 16% респондентов.

Социологическое исследование проводилось методом индивидуального интервью. Объем выборки составил 2 тыс. респондентов среди людей старше 18-ти лет по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Ошибка выборки составляет от 1,4% до 2,2%.

Теги: #судьи #адвокаты #опрос
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