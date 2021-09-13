События

15:12 13.09.2021

Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

2 мин читать

Власти Черногории ужесточили правила въезда для иностранных граждан, запретив въезд с частичной вакцинацией от коронавируса (одним из двух компонентов препарата), сообщает портал RTCG.

"В Минздраве Черногории приняли решение ужесточить антикоронавирусные меры в стране, отдав приоритет иммунизации, а не введению повсеместного комендантского часа. Так, для въезда в Черногорию иностранным туристам теперь потребуется сертификат о полной вакцинации от коронавируса, завершенной не позднее чем за 14 дней до путешествия. Частичная вакцинация или прививка одним из двух компонентов препарата больше не будет признаваться", - пишет портал.

Как отмечает издание, новые правила будут действовать до 24 сентября с возможностью пересмотра. Мера не распространяется на детей до 18 лет.

Для непривитых путешественников правила въезда в Черногорию не изменились. Они могут приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее 48 часов до поездки, или справка о перенесенном COVID-19 (не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней после заболевания).

Кроме того, как сообщает RTCG, власти Черногории ввели ряд ограничений и внутри страны. Так, на свадьбу в банкетных залах или на другие частные торжества могут собираться не более 100 человек, и у всех должен быть либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР- или экспресс-тест, либо справка о перенесенной болезни. Мероприятия на открытом воздухе не ограничены по числу участников, но все гости и сотрудники должны иметь при себе "антиковидные" документы.

То же правило распространяется на дискотеки, ночные клубы и торговые центры.

Теги: #туризм #черногория
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 13.09.2021
Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

03:39 09.09.2021
Следующим шагом в отношении передачи ГАРТ ожидается развитие инфраструктуры

Следующим шагом в отношении передачи ГАРТ ожидается развитие инфраструктуры

14:12 08.09.2021
Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов

Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов

11:57 06.09.2021
Израиль с 19 сентября разрешил въезд организованным группам туристов

Израиль с 19 сентября разрешил въезд организованным группам туристов

15:01 31.08.2021
Италия открыла украинцам въезд для всех типов путешествий - МИД

Италия открыла украинцам въезд для всех типов путешествий - МИД

12:55 28.08.2021
В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

14:07 20.08.2021
Черногория ввела строгие антикоронавирусные ограничения для туристов

Черногория ввела строгие антикоронавирусные ограничения для туристов

14:19 18.08.2021
Украину в I пол.-2021 посетило на 31% меньше иностранцев

Украину в I пол.-2021 посетило на 31% меньше иностранцев

14:01 18.08.2021
Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 сентября, чтобы заработать на "бархатном сезоне"

Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 сентября, чтобы заработать на "бархатном сезоне"

12:56 12.08.2021
Чернобыль принял 32 тыс. туристов с начала года

Чернобыль принял 32 тыс. туристов с начала года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

В результате ДТП в Турции 35 украинцев получили травмы, водитель-гражданин Турции погиб на месте - МИД

Участник аннексии Крыма Франчетти был задержан по запросу украинской стороны - МИД

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, один человек погиб, пострадали более 35 – СМИ

В Херсонской области мужчина забаррикадировался и угрожает взорвать собственный дом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ханое за выходные сделали более миллиона прививок от COVID-19

Талибы опровергли сообщения о гибели замглавы своего правительства

Катар призвал талибов уважать права женщин

Газ в Европе подорожал до $737 за тысячу кубометров

Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

Украинцы не сталкиваются с несправедливыми судебными решениями, но все равно не доверяют судам - опрос

ВСК по расследованию противоправных действий госвласти против суверенитета Украины допустила на заседание членов "Евросолидарности"

Минздрав предлагает не распространять ограничения "желтой" и "красной" зоны на заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификаты

В Херсонской области правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать собственный дом

Создание отдельной ВСК по "вагнеровцам" остается актуальным - нардеп Вятрович

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА