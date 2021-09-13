События

14:49 13.09.2021

Украинцы не сталкиваются с несправедливыми судебными решениями, но все равно не доверяют судам - опрос

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74,9% процентов украинцев за последние два года не сталкивались лично с украинской судебной системой. У 67,9% с судебной системой не сталкивались также родные и близкие. 76,2% граждан страны не сталкивались с несправедливыми судебными решениями. У 68,4% опрошенных с несправедливыми судебными решениями не сталкивались родные и близкие. Только 23% из тех, кто хотел обратиться в суд и не сделал это, передумали из-за опасений вынесения несправедливого судебного решения. Гораздо больше украинцев беспокоит время рассмотрения иска, стоимость судебного процесса и так далее. Тем не менее, украинцы не доверяют судам. Большинство респондентов в той или иной мере не доверяют всем участникам украинской судебной системы, свидетельствуют данные социологического исследования «Отношение украинцев к украинской судебной системе», проведенного компанией «Active-Group» при поддержке «Future Research Fundation».

По мнению экспертов, такая ситуация возникла под влиянием средств массовой информации, которые уделяют очень много внимания описанию проблем отечественной судебной системы.

«Люди судят не по личному опыту, а по сообщениям СМИ», - отметил во время презентации результатов исследования эксперт Виктор Скаршевский.

67% опрошенных не менее 1 раза за последний месяц слышали из СМИ о несправедливых судебных решениях, отмечается в исследовании «Active-Group».

Поэтому Виктор Скаршевский призывает не преувеличивать проблему коррумпированности и неэффективности украинских судов.

«Доверие к несовершенной украинской судебной системе сейчас в 1,5 раза выше, чем к новосозданным антикоррупционном структурам», - напомнил он.

При этом, отмечают социологи, украинцы выступают не за продвигаемую властями судебную реформу, а за повсеместное внедрение в Украине суда присяжных. 64,9% позитивно относятся к идее ввести в Украине суд присяжных. 65,9% опрошенных считают, что присяжные выносят более справедливые решения в сложных случаях.

«Есть запрос граждан на прямое участие, в том числе в том, как формируются суды и как формируются правоохранительные органы», - рассказал во время презентации исследования основатель компании «Active-Group» Андрей Еременко, отметив, что желание украинцев брать вопросы установления справедливости в свои руки распространяется даже на 74,9% процентов украинцев за последние два года не сталкивались лично с украинской судебной системой. У 67,9% с судебной системой не сталкивались также родные и близкие. 76,2% граждан страны не сталкивались с несправедливыми судебными решениями. У 68,4% опрошенных с несправедливыми судебными решениями не сталкивались родные и близкие. Только 23% из тех, кто хотел обратиться в суд и не сделал это, передумали из-за опасений вынесения несправедливого судебного решения. Гораздо больше украинцев беспокоит время рассмотрения иска, стоимость судебного процесса и так далее.

Тем не менее, украинцы не доверяют судам. Большинство респондентов в той или иной мере не доверяют всем участникам украинской судебной системы.

Об этом свидетельствуют данные представленного сегодня в агентстве УНИАН социологического исследования «Отношение украинцев к украинской судебной системе», проведенного компанией «Active-Group» при поддержке «Future Research Fundation».

По мнению экспертов, такая ситуация возникла под влиянием средств массовой информации, которые уделяют очень много внимания описанию проблем отечественной судебной системы.

«Люди судят не по личному опыту, а по сообщениям СМИ», - отметил во время презентации результатов исследования эксперт Виктор Скаршевский.

67% опрошенных не менее 1 раза за последний месяц слышали из СМИ о несправедливых судебных решениях, отмечается в исследовании «Active-Group».

Поэтому Виктор Скаршевский призывает не преувеличивать проблему коррумпированности и неэффективности украинских судов.

«Доверие к несовершенной украинской судебной системе сейчас в 1,5 раза выше, чем к новосозданным антикоррупционном структурам», - напомнил он.

При этом, отмечают социологи, украинцы выступают не за продвигаемую властями судебную реформу, а за повсеместное внедрение в Украине суда присяжных. 64,9% позитивно относятся к идее ввести в Украине суд присяжных. 65,9% опрошенных считают, что присяжные выносят более справедливые решения в сложных случаях.

«Есть запрос граждан на прямое участие, в том числе в том, как формируются суды и как формируются правоохранительные органы», - рассказал во время презентации исследования основатель компании «Active-Group» Андрей Еременко, отметив, что желание украинцев брать вопросы установления справедливости в свои руки распространяется даже на возможные прямые выборы шерифов.

Проголосованная Верховной Радой судебная реформа предусматривает участие, причем с решающим голосом, международных экспертов в формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. ВККС и ВСП — это те органы, которые непосредственно занимаются формированием судебного корпуса. Про внедрение суда присяжных или про выборы судей украинцами речь в проголосованных документах не идет.

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Интерфакс-Украина
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