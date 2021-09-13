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14:50 13.09.2021

Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

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Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

Российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) входит в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, его творчество пропагандирует культ насилия и создает предпосылки конфликтных ситуаций на концертах, поясняют в Службе безопасности Украины.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что позиция СБУ основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что "в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ".

"Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", - добавили в пресс-службе.

Также в СБУ отметили, что в сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных концертах этого исполнителя на территории нашего государства.

"Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли "Моргенштерна" на территории Украины – запрещены", - подытожили в украинской спецслужбе.

Теги: #гастроли #моргенштерн #запрет
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