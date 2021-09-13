В Херсонской области правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать собственный дом

Полицейские задержали 45-летнего мужчину, который утром в понедельник забаррикадировался в своем доме и угрожал его взорвать, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"В ходе длительных переговоров и благодаря слаженной работе всех подразделений, которые были задействованы на месте происшествия, полицейским удалось убедить мужчину отдать опасный предмет. Гражданина задержали. В ходе осмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату РГД-5", - указывается в сообщении.

Сейчас полицейские проводят осмотр домовладения подозреваемого на предмет выявления других запрещенных предметов. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, около 04:22 в полицию обратилась жительница пгт Ивановка Херсонской области, которая сообщила, что её муж угрожает взорвать их дом. Полицейские выяснили, что мужчина проживает с женой и четырьмя детьми. Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего жена и дети вышли из дома и вызвали полицию.