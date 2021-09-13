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14:18 13.09.2021

Минздрав предлагает не распространять ограничения "желтой" и "красной" зоны на заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификаты

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Минздрав предлагает не распространять ограничения "желтой" и "красной" зоны на заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификаты

Министерство здравоохранения Украины предлагает не распространять ограничения "желтой" и "красной" зоны эпидемической опасности на заведения хозяйствования, коллектив и посетители которых имеют сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Участники совещания обсудили ключевые изменения в постановление Кабинета министров №1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2". Нововведения будут приняты в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам селекторного совещания по предотвращению распространения болезни COVID-19.

Отмечается, что министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил соответствующие предложения. В частности, Минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", - цитирует Ляшко пресс-служба правительства.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул важность вакцинации коллективов учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни во время обучения.

"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в "желтую" зону", - отметил Денис Шмыгаль.

По информации Минздрава, за прошедшую неделю сделано 921 тыс. прививок против COVID-19. В частности, 60 511 педагогов получили первую дозу и 57 490 педагогов получили вторую дозу.

Участники совещания также обсудили вопросы соблюдения санитарных норм и противодействия подделке коронавирусных документов.

"В Министерстве внутренних дел доложили, что возобновлены проверки на соблюдение карантинных правил. На прошлой неделе проверено 40 тыс. субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3,2 тыс. постановлений о несоблюдении масочного режима", - говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что правоохранители активизируют проверки возможного подделки сертификатов вакцинации.

"Соответствующее поручение глава МВД Денис Монастырский дал Нацполиции. В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия. Сейчас проводятся оперативные и необходимые следственные действия, чтобы зафиксировать и прекратить соответствующие правонарушения", - отмечают в правительстве.

Теги: #сертификаты #минздрав
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