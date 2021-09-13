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13:01 13.09.2021

В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода, без осадков

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В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода, без осадков

В ближайшие сутки погода в Украине останется теплой и сухой, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 14 сентября, в стране без осадков, только на Прикарпатье местами кратковременные дожди и грозы. В Карпатах ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-14°, днем 19-24°, в южных и восточных областях 25-28°, в Карпатах 13-16°.

В Киеве без осадков, температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 14 сентября в Киеве была зафиксирована в 1903 году и составила 30,8°, самая низкая ночью – 2,2° в 1889 году.

В среду, 15 сентября, в Украине без осадков, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в южной части до 15°. Днем 16-21°, на Закарпатье и юге страны 20-25°.

В Киеве без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

 

Теги: #погода #прогноз
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