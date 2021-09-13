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11:56 13.09.2021

Участник аннексии Крыма Франчетти был задержан по запросу украинской стороны - МИД

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Участник аннексии Крыма Франчетти был задержан по запросу украинской стороны - МИД

Гражданин России Александр Франчетти был задержан в Праге по запросу Украины для привлечения к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, в частности участие в российской оккупации Крыма, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он отметил, что украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине.

Теги: #задержание #франчетти
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