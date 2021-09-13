События

11:34 13.09.2021

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, один человек погиб, пострадали более 35 – СМИ

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В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, один человек погиб, пострадали более 35 – СМИ

В Турции в районе Мугла произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из Украины, сообщают местные СМИ.

Как сообщается, водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом. По данным издания olumhaberi.com, водитель туристического автобуса погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 турист.

Ряд других турецких изданий сообщает от 35 пострадавших.

В Министерстве иностранных дел Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что информация о происшествии уточняется, комментарий будет предоставлен позже.

По данным некоторых СМИ, в автобусе были также российские туристы.

Теги: #турция #дтп
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