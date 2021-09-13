В Херсонской области мужчина забаррикадировался и угрожает взорвать собственный дом

В пгт Ивановка Херсонской области 45-летний мужчина забаррикадировался на втором этаже собственного дома и угрожает его взорвать, сообщает пресс-служба полиции области.

О происшествии правоохранителям сообщила жена мужчины около 04:22 в понедельник, 13 сентября.

"Полицейские выяснили, что мужчина проживает с женой и четырьмя детьми. Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего жена и дети вышли из дома и вызвали полицию. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет", - сообщает пресс-служба полиции.

На данный момент территорию возле домовладения окружили, людей отвели на безопасное расстояние. Мужчина остается внутри дома и отказывается выходить, правоохранители проводят с ним переговоры. В случае отказа прекратить правонарушение, к мужчине планируют применить полицейские меры, предусмотренные законом.