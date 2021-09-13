События

10:30 13.09.2021

В Грузии возобновил работу муниципальный транспорт, остановленный в августе из-за пандемии COVID-19

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В Грузии возобновил работу муниципальный транспорт, остановленный в августе из-за пандемии COVID-19

В Грузии с понедельника возобновил работу муниципальный транспорт, остановленный с 14 августа в связи с обострением эпидемиологической ситуации, вызванной ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава, ежесуточная статистика числа заражений во второй половине августа составляла от пяти до шести тысяч. В последнюю неделю этот показатель снизился втрое, а за минувшие сутки было выявлено 946 случаев заражения COVID-19.

При этом число летальных исходов из-за коронавируса остается в Грузии по-прежнему высоким, за минувшие сутки скончались 48 пациентов.

Всего с начала пандемии с февраля прошлого года в Грузии заразились 581 тыс. 815 человек, скончались от инфекции 8 тыс. 233 больных.

Теги: #транспорт #грузия
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