В Грузии возобновил работу муниципальный транспорт, остановленный в августе из-за пандемии COVID-19
В Грузии с понедельника возобновил работу муниципальный транспорт, остановленный с 14 августа в связи с обострением эпидемиологической ситуации, вызванной ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным Минздрава, ежесуточная статистика числа заражений во второй половине августа составляла от пяти до шести тысяч. В последнюю неделю этот показатель снизился втрое, а за минувшие сутки было выявлено 946 случаев заражения COVID-19.
При этом число летальных исходов из-за коронавируса остается в Грузии по-прежнему высоким, за минувшие сутки скончались 48 пациентов.
Всего с начала пандемии с февраля прошлого года в Грузии заразились 581 тыс. 815 человек, скончались от инфекции 8 тыс. 233 больных.